Массовые беспорядки в Израиле: пострадали более тысячи человек

За сутки в столкновениях жителей оккупированных палестинских земель с израильской полицией погибли два человека, более 1100 пострадали. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Отмечается, что уже установлены личности погибших. Жертвами протестных акций стали 54-летний Махер Ата-Алла и 30-летний Махмуд аль-Масри. Они получили смертельные ранения из огнестрельного оружия в секторе Газа.

Состояние еще трех человек остается крайне тяжелым.

Напомним, ранее сообщалось о более 700 пострадавших в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками.