В Британии назвали отношения с Россией «прохладной войной»

Великобритания и Россия сейчас находятся в состоянии «прохладной войны». Об этом сказал британский министр обороны Гэвин Уильямсон в интервью Daily Mail.

«Россия ведет войну против Великобритании на многих разных уровнях. Мы находимся в состоянии прохладной войны, в которой Россия демонстрирует невероятную активность в попытках нанести ущерб британским интересам», – сказал он.

По мнению Уильямсона, сеть троллей и ботов в социальных сетях по найму Кремля подрывает интересы Великобритании, а правительство России представляет военную угрозу.