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В США в ДТП пострадали почти 30 человек

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В американском городе Сан-Франциско перевернулся автобус с 29 пассажирами, сообщает местное издание Mercury News.

Отмечается, что все пассажиры были госпитализированы. При этом четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Шоссе, на котором произошла авария, временно перекрыто.

Отмечается, что все пассажиры были госпитализированы. При этом четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Шоссе, на котором произошла авария, временно перекрыто. Как сообщал Корреспондент.net, ранее в российской Якутии произошло крупное ДТП с участием пассажирской маршрутки и грузовика КамАЗ. В этой аварии погибли девять человек, еще трое пострадали.

США
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