В США в ДТП пострадали почти 30 человек

Отмечается, что все пассажиры были госпитализированы. При этом четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Шоссе, на котором произошла авария, временно перекрыто.

Отмечается, что все пассажиры были госпитализированы. При этом четыре человека находятся в тяжелом состоянии.