В Италии автомобиль наехал на посетителей рождественской ярмарки

В Италии автомобиль совершил наезд на пешеходов в закрытой для проезда транспорта зоне в северном итальянском городе Сондрио. Как сообщает RAINews24, инцидент произошел на рождественской ярмарке на центральной площади города.

В результате происшествия пострадали четыре человека, состояние одного из них тяжелое.

При задержании водитель автомобиля пытался бежать, но его задержали.

Его личность установлена, по национальности он итальянец, передает ТАСС.

Как уточняет телеканал, версия терроризма полицейскими не рассматривается.

Не исключено, что водитель был пьян.