В США после баскетбольного матча расстреляли школьниц

Возле средней школы Шампейн Сентрал в Шампейне, штат Иллинойс, после баскетбольного матча произошла стрельба. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает The News-Gazette.

Стрельба началась после того, как Danville High Vikings одержала победу над Chicago Maroons. Пострадали три подростка: 15-летняя ученица школы Данвилл Хай Скул, 18-летняя студентка колледжа Колледж Паркленд и 17-летняя жительница Шампейна.

Три раненые девушки госпитализированы в ближайшую больницу. Угрозы для их жизней нет.

Полиция устанавливает личность стрелка. Квартал был оцеплен сразу после произошедшего, проводится расследование.

Отмечается, что происшествие может быть связано с инцидентом, произошедшим за 15 минут до школьной стрельбы на северо-западе города, после которого был госпитализирован 25-летний мужчина.