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В Германии с аукциона продали деревню

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

В Германии ушло с молотка небольшое поселение в федеральной земле Бранденбург. Стоимость лота составила всего лишь 140 тысяч евро, сообщает Spiegel.

Деревушка Альвине с населением 15 человек, занимающая территорию общей площадью 16 тысяч квадратных метров, была выставлена на торги после того, как предыдущий владелец не смог оплатить ренту.

На территории поселения примерно в 100 километрах от Берлина находятся несколько жилых домов, многие из которых пустуют,

а также гаражи и подсобные помещения.

Анонимный покупатель сообщил о желании приобрести деревушку по телефон. Ее начальная стоимость составляла 125 тысяч евро.

Новый владелец обязуется взять на себя заботы по содержанию деревни.

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