Соратники Саакашвили в Грузии выдвинули ультиматум

Грузинская бывшая правящая, а ныне оппозиционная партия Единое национальное движение (ЕНД) начинала сбор подписей под требованием к властям Украины и Грузии о прекращении политического преследования экс-президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.

Лидеры ЕНД заявили о начале сбора подписей на брифинге в субботу, 9 декабря, после заседания политического совета партии, передает Грузия Online.

В обращении, которое зачитали лидеры партии, говорится, что они призывают грузинские власти прекратить политическое преследование Саакашвили.

«В противном случае власти получат гражданский протест в масштабах всей страны», – говорится в обращении.

Также в ЕНД считают, что задержание Саакашвили в Киеве является «политическим преследованием и не соответствует демократии».

«Осуществленные в отношении Михаила Саакашвили действия от лишения его гражданства до задержания направлены на его нейтрализацию как политического оппонента, что не имеет никакого отношения к правосудию», – считают в партии.

В ЕНД требуют от властей Украины немедленного освобождения Саакашвили и считают, что свою позицию по поводу задержания Саакашвили должны зафиксировать все «лидеры свободного мира».