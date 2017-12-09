«В пижаме идет в переговорную комнату». Журналисты выяснили распорядок дня Трампа

От приближенных лиц президента США Дональда Трампа стал известен его распорядок дня. Об этом пишет The New York Times.

Выяснилось, что Трамп просыпается в 5.30 и начинает день с просмотра телевизора. Сначала он включает телеканал CNN, затем переключается на шоу Fox&Friends на Fox News, иногда смотрит передачу Morning Joe. Всего же, как отмечает газета, Трамп проводит у телевизора от четырех до восьми часов в день.

Inside Trump’s Hour-by-Hour Battle for Self-Preservation

Также, прямо после пробуждения президент США начинает писать в Twitter. Иногда с самого утра он прямо в пижаме идет в переговорную комнату Белого дома, чтобы подписать документы.

Напомним, ранее Трамп заявил, что телеканал CNN «поставляет фейковые новости и очень плохо представляет» США за рубежом.