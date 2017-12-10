В США самолет упал на жилой дом

В американском городе Сан-Диего легкомоторный самолет совершил неудачную попытку приземлиться, после которой врезался в жилой дом. В результате аварии два человека погибли, передает CBS News.

Как отмечается, вскоре после взлета пилот самолета доложил на землю об отказе двигателя и попытался совершить аварийную посадку. Пилот попытался приземлиться на школьном дворе, однако из-за высокой скорости ему не хватило места и он врезался в дом.

2 dead after small plane crashes into San Diego house, fire officials say

Всего в самолете находились четыре человека, два из них погибли. На земле никто не пострадал.

Кроме того, в результате аварии возник пожар, который был потушен прибывшими на место чрезвычайного происшествия пожарными.