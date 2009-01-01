Американские эксперты: НАТО столкнется с трудностями, если РФ вторгнется в страны Балтии

Американские эксперты объявили о возможности проигрыша США в войне с Россией и Китаем из-за плохой готовности вооруженных сил в Европе и Восточной Азии. Об этом говорится в докладе «Американские военные возможности и силы для опасного мира» исследовательской корпорации RAND. 4 декабря президент Дональд Трамп впервые с 2009 года увеличил расходы Штатов на оборону. Россия, по данным экспертов, в 2016 году вошла в четверку самых милитаризованных стран мира - в отличие от США.

Эксперты RAND в своем докладе оценивают возможности вооруженных сил США в пяти потенциальных конфликтах: с Россией, Китаем, Северной Кореей, Ираном и джихадистами во всем мире. Они указывают на возросший потенциал армий России и Китая. Также они озабочены тем, что у США «мало удовлетворительных вариантов действий» на случай вооруженного конфликта с КНДР.

U.S. Military Capabilities and Forces for a Dangerous World

По мнению RAND, американские военные плохо оценивают свои ключевые задачи в Европе и Восточной Азии и в целом недостаточно подготовлены.

Россия и Китай названы главными угрозами в отношении ключевых интересов нацбезопасности на двух уровнях - стратегическом и оперативном. «Силы США, при правдоподобных допущениях, могут проиграть следующую войну, в которой им придется сражаться, даже несмотря на то, что американские вооруженные силы превосходят китайские в соотношении 2,7 к 1 и российские - 6 к 1», - цитирует доклад РБК.

По данным RAND, НАТО может столкнуться с трудностями, если Россия вторгнется в страны Балтии «решительно и внезапно». Авторы сомневаются в возможностях США в случае такого сценария оперативно применить свои военно-воздушные силы. Они указывают на наличие в российской армии современных систем противовоздушной обороны.

В настоящее время в Калининградской области разворачивают «Искандеры» на постоянной основе.

Второй локальный конфликт, в который США не смогут эффективно вмешаться - возможное восстановление контроля Китая над Тайванем военными методами. Пекин подробно анализировал предыдущие военные кампании США и разрабатывает свои стратегии исходя из этого, заметили эксперты RAND.

Вызывает угрозу и растущий ядерный арсенал Северной Кореи.

Главный вывод экспертов заключается в том, что США нужно не просто наращивать вооруженные силы, а делать их как можно более современными и мобильными, причем эта работа должна касаться не только ударных частей, но и механизмов снабжения.

Сейчас основа развития вооруженных сил США - концепция быстрого глобального удара (Prompt Global Strike, PGS). Она предполагает, что армия США должна быть способна нанести разоружающий удар по любой точке планеты в течение одного часа с помощью неядерных вооружений. Главные средства доставки заряда - неядерные баллистические ракеты и крылатые ракеты.

Предполагается, что система PGS снизит требования к числу ядерных зарядов, необходимых США для сдерживания, и тем самым будет способствовать ядерному разоружению. С другой стороны, сама система может спровоцировать ядерный конфликт. Неясно, как доказать, что на борту баллистической ракеты обычная боеголовка и что ее запуск не требует ответного удара возмездия.