Экспресс-доставка: самолет разметал по полю посылки «Почты России»

На Камчатке самолет доставки разметал посылки «Почты России» по аэродрому, сообщает Kam24. Видео инцидента в Усть-Хайрюзово набирает популярность в соцсетях. В «Почте России» NEWSru.com заявили, что нарушения допустили контрагенты, а посылки не были повреждены.

Усть-Хайрюзово - село Тигильского района Камчатки в 750 км от Петропавловска-Камчатского. Главный способ сообщения - по воздуху.

На видео видно, как самолет, предположительно Як-40, отъезжает от горы посылок, лежащих на летном поле. Для разворота уйма места, но пилот решает сделать это рядом с грузом. Через пару секунд посылки начинает сдувать воздушным потоком из турбины. «О, улетело всё - Почта России!» - говорит кто-то из очевидцев.

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Жители Камчатки активно комментируют инцидент. В частности, наблюдатели недоумевают, почему посылки сразу не выгрузили в автомобиль «Почты России», который стоит рядом.

В комментарии камчатского управления «Почты России», который поступил в NEWSru.com, говорится, что по факту ЧП начата проверка, хотя посылки и не были повреждены: «Вся почта была оперативно собрана и проверена на целостность, после чего доставлена в сортировочный центр».

По мнению почтового оператора, нарушения при доставке допустили контрагенты - авиакомпания «Камчатское авиапредприятие» и аэродромная служба. По соглашению с «Почтой» именно работники аэропорта должны доставить груз с самолета в зону приема-передачи, а этого сделано не было.