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Самолет Москва-Цюрих экстренно сел из-за требовавшей шампанского дебоширки

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Цюрих, совершил экстренную посадку в Штутгарте из-за дебоширки, требовавшей шампанского, передает РИА «Новости».

Уточняется, что 44-летняя гражданка Швейцарии с российскими корнями, летевшая в бизнес-классе, громко требовала алкоголь. Члены экипажа решили в этой просьбе ей отказать. Женщина отреагировала агрессивно, из-за чего пилот принял решение экстренно сесть в аэропорту Штутгарта, где женщину встретила полиция.

За неподобающее поведение пассажирке пришлось заплатить €5 тыс. Также женщине, вероятно, необходимо будет оплатить затраты на незапланированную остановку.

Алкоголь
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