Рекордные снегопады парализовали Великобританию

Великобританию в воскресенье парализовал снегопад, в ряде районов ставший рекордным за всю историю наблюдений. В аэропортах отменяют рейсы, не ходят поезда. Из-за ветра тысячи домов обесточены, а паром с 300 пассажирами сел на мель по пути во Францию. Sky News на своем сайте ведет онлайн-трансляцию.

Снегопад начался утром в воскресенье, причем снег пошел во многих районах, непривычных к этому погодному явлению. В Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков - толщина снежного слоя достигла в гористой местности 28 см, сообщает ВВС. На юге Англии многие дети увидели снег впервые в жизни.

На юге Англии снегопады сочетаются с сильным западным ветром, что затрудняет работу лондонских аэропортов.

Крупнейший лондонский аэропорт Heathrow не желал сдаваться на милость стихии: утром там рапортовали, что обе взлетно-посадочные полосы пока работают, хотя техника по очистке самолетов ото льда работает в усиленном режиме, что приводит к задержке рейсов.

Позднее многие авиалинии также объявили, что задерживают или отменяют рейсы оттуда.

Два других лондонских аэропорта из-за снега и тумана прекратили принимать и отправлять самолеты утром.

Большинство воскресных уличных мероприятий из-за прогнозов синоптиков было заранее отменено, так как местные власти не хотели подвергать людей опасности застрять по дороге, отмечает«Интерфакс». Водителям, которые все же рискнут отправиться в путь, власти рекомендуют запастись теплой одеждой, горячим питьем и едой. А также лопатой, фонарем и лекарствами.

На юго-западе Англии и в Уэльсе более 2,5 тысяч домов остались без электричества. Некоторые местные дороги заблокированы упавшими деревьями.

Над Ла-Маншем скорость ветра достигает 150 км/ч с порывами до 160 км/ч.

Сообщается о нескольких судах, подававших сигналы о бедствии. В порту Кале на мель сел паром, на борту которого находилось более 300 пассажиров.



