Депутаты Госдумы РФ побывали в КНДР и рассказали о миллионах солдат

Глава делегации Госдумы, недавно посетивший КНДР, Казбек Тайсаев заявил, что у КНДР мощная армия, в которой более 2 млн человек находятся «под ружьем», передает РИА «Новости».

«У них мощнейшая армия. Они говорят о том, что у них сейчас более двух миллионов находится под ружьем, и около четырех миллионов человек могу быть призваны в течение двух-трех дней. Я в это верю», — сказал Тайсаев.

По его словам, на настоящий момент кризис вокруг Корейского полуострова остро ощущается.

«Если где-то есть возможность начала третьей мировой войны, то это как раз вокруг тех проблем, которые сейчас есть вокруг Корейского полуострова», — отметил он.

Тайсаев добавил, что представители Северной Кореи «уже сами себя признают ядерной державой».