Во Франции правые нашли замену Саркози

Французская правая партия "Республиканцы избрала своим председателем Лорана Вокье, которого на голосовании в воскресенье, 10 декабря, поддержали почти 75% членов партии.

На посту председателя партии 42-летний Вокье заменит экс-президента Николя Саркози, в правительстве которого был министром.

«Начинается новая эра для правых... Мы переосмыслим и перестроим все. Это недвусмысленный сигнал: да, правые вернулись», – заявил Вокье.

Лоран Вокье – экс-министр, нынешний руководитель региона Овернь-Рона-Альпи, ревностный католик и евроскептик. По его мнению, Республиканцы должны четко отмежеваться от политики президента Эммануэля Макрона и стать «истинно правой».

Обозреватели называют его взгляды на идентичность, безопасность и миграционную политику близкими к позициям правопопулистского Национального фронта Марин Ле Пен.

Также Вокье выступает с антимигрантских, антиевропейских и антиэлитарных позиций и призывает к возвращению авторитета государства и закона, увеличить количество полицейских и мест в тюрьмах, а также «свести иммиграцию к минимуму», установить квоты на прием беженцев и пересмотреть правила предоставления убежища.