Туристический автобус в Китае атаковал дикий слон (видео)

Необычное дорожное происшествие произошло на одной из дорог на юго-западе Китая. На трассу вышел дикий азиатский слон, сообщает South China Morning Post.

Сначала животное напало на туристический автобус, стоявший на дороге, а затем атаковало еще один автомобиль. В результате оба транспортных средства получили повреждения, отмечает China News Service.

Wild elephant attacks bus in southwestern China

По данным СМИ, инцидент произошел в субботу, 9 декабря. Водитель автобуса остановился на дороге в районе Долины диких слонов, расположенной в провинции Юньнань. Причиной остановки стала техническая неисправность автобуса.

Внезапно на дороге появился слон.

Он начал «бодать» его головой, пытаясь столкнуть с дороги.

Далее животное зашло спереди и попыталось разбить лобовое стекло. В результате ударов оно треснуло. Пассажиров в этот момент в автобусе не было. Однако водитель оставался внутри. Он не пострадал. Видеозапись происшествия появилась в Сети.

China News Service сообщает, что очевидцем нападения слона на автобус стал водитель еще одного транспортного средства - фургона, который был вынужден бросить его прямо на трассе. Мужчина предпочел ретироваться с места происшествия пешком. На следующий день, когда он вернулся, его автомобиль уже лежал на обочине, очевидно, сброшенный туда млекопитающим.

СМИ отмечают, что дикие азиатские слоны находятся под государственной охраной в КНР. Власти страны принимают усилия для увеличения их популяции. Долина диких слонов является заповедной зоной. Однако случаи, когда животные покидают предназначенную для них территорию и выходят на дороги, увы, не редки. Следить за тем, чтобы подобные инциденты проходили без серьезных последствий, призваны местные органы лесного хозяйства.

Впрочем, случаи нападения диких животных на людей происходят не только в Китае. В Индии в прошлом году водителей терроризировал крупный носорог, а в Испании автомобилистов напугал прогуливающийся прямо по трассе бесхозный бык.