Впервые за 35 лет в Саудовской Аравии откроются кинотеатры

В понедельник (11 декабря) кронпринц Мухаммед бин Салман представил план социальных и экономических реформ, согласно которому власть ослабляет давление на многие сферы жизни. Так, власти Саудовской Аравии заявили, что снимают 35-летний запрет на работу кинотеатров - первые кинозалы откроются в марте будущего года, сообщает Русское вещание BBC.

Кинотеатры попали под запрет в стране в начале 80-х под давлением исламских фундаменталистов. Считается, что кинотеатры способствуют разврату и могут подорвать моральные устои в стране. Однако из-за низких цен на нефть страна ищет иные источники финансирования, один из них - индустрия развлечений.

К 2030 году в Саудовской Аравии собираются открыть больше 300 кинотеатров - это 2 тысячи кинозалов. В заявлении правителства сказано, что они ожидают получить от кинотеатров 24 млн долларов поступлений в экономику - плюс создание 30 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что со следующего года женщинам разрешат водить машину и посещать спортивные мероприятия.