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Песков рассказал о порядке выдвижения Путина на выборах

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, будет ли Владимир Путин выдвигаться на очередных выборах от партии или как самовыдвиженец.

«Нет. Как только будет принято решение, мы об этом сообщим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, в каком качестве Путин будет выдвигаться на выборах.

По словам Пескова, пока нет информации и о том, кто возглавит избирательный штаб Путина.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что избирательного штаба еще нет как такового.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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