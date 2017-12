Предполагаемый исполнитель теракта действовал под влиянием ИГ

Улла, по версии следствия, не успел реализовать свой план, и самодельное взрывное устройство сработало непроизвольно. В результате три человека получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший также пострадал при взрыве, однако его здоровью ничего не угрожает.

Как уточняет ABC News, молодой человек приехал в США семь лет назад по семейной визе и с тех пор проживал в Бруклине (район Нью-Йорка), где работал электриком. С 2012 по 2015 год у Уллы было разрешение на управление такси в городе.

JUST IN: Suspected suicide bomber set off a device at the Port Authority Bus Terminal, law enforcement sources said https://t.co/UKALh1rbrT— New York Post (@nypost) 11 декабря 2017 г.