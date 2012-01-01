Предполагаемый исполнитель теракта действовал под влиянием ИГ

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Улла, который, по предварительным данным, стоит за взрывом в центре Нью-Йорка под землей на территории транспортного узла Port Authority, действовал под влиянием террористов «Исламского государства»*, передает агентство Reuters.

Улла, по версии следствия, не успел реализовать свой план, и самодельное взрывное устройство сработало непроизвольно. В результате три человека получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший также пострадал при взрыве, однако его здоровью ничего не угрожает.

Как уточняет ABC News, молодой человек приехал в США семь лет назад по семейной визе и с тех пор проживал в Бруклине (район Нью-Йорка), где работал электриком. С 2012 по 2015 год у Уллы было разрешение на управление такси в городе.

JUST IN: Suspected suicide bomber set off a device at the Port Authority Bus Terminal, law enforcement sources said https://t.co/UKALh1rbrT— New York Post (@nypost) 11 декабря 2017 г.

Местные власти уже провели обыск по месту жительства молодого человека и пришли к выводу, что он собирал бомбу у себя дома. По информации правоохранителей, речь идет об «импровизированном низкотехнологичном взрывном устройстве». При этом ФБР в настоящее время проводит рейд в Бруклине, отмечает телеканал.

По словам начальника полиции Нью-Йорка Джеймса О'Нила, Улла прикрепил взрывное устройство к телу с помощью «липучек и молний». Не исключено, что молодой человек планировал выступить в роли террориста-смертника, однако бомба сработала не по плану злоумышленника.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, в свою очередь, заявил, что Улла действовал в одиночку. По его словам, сотрудникам правоохранительных органов также не удалось найти и других взрывных устройств, изготовленных злоумышленником.

DIRECTO | La policía de Nueva York investiga “una explosión de origen desconocido” en Manhattan. Nos llegan las primeras imágenes [Reuters] https://t.co/l425oqzIRG pic.twitter.com/yhwopCSJX9— EL PAÍS (@el_pais) 11 декабря 2017 г.

«Наши жизни неотъемлемо связаны с подземкой. Выбор Нью-Йорка в качестве мишени никогда не бывает случайным, потому что наш город является маяком для всего мира. Именно здесь мы показываем, что мультикультурное и многонациональное общество может функционировать», - подчеркнул градоначальник.

Полицейское управление Нью-Йорка сообщило, что в результате атаки травмы и повреждения получили четыре человека, их жизни ничего не угрожает. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.