Яценюк: Янукович мог вернуть президентство в 2014 году

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил. что Виктор Янукович теоретически мог вернуть себе президентский пост в 2014 году в случае, если бы воспользовался пробелом в Конституции страны. Такие слова политик произнес в рамках заседания Оболонского суда в Киеве, где рассматривается дело о госизмене Януковича.

Яценюк утверждает, что в украинской Конституции не прописан алгоритм действий парламента в случае, если «президент пропал». При этом в феврале 2014 года Верховной радой было принято постановление, согласно которому обязанности главы государства были возложены на главу парламента из-за того, что Янукович «не выполняет своих обязанностей».

Затем, по мнению Яценюка, Янукович мог бы в любом суде доказать нелегитимность такого постановления и вернуться в страну.

«Если бы ваш подзащитный вернулся в Киев и сказал: «Я не пропал, я не предал украинское государство, я обращаюсь к украинскому парламенту: отмените постановление», либо: «Я обратился к суду, отмените постановление», либо: «Я обратился в Конституционный суд, отмените постановление», - тогда бы он мог теоретически вернуться к своим обязанностям», - цитирует Яценюка Life.

Как писал TopNews, Виктор Янукович занимал пост президента Украины в период с 2010 по 2014 год. После госпереворота в стране он перебрался в Россию.