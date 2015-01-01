Эрдоган по-русски заговорил с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Анкаре на русском языке поблагодарил лидера ФР Владимира Путина. Момент попал в объектив видеокамер и был опубликован в Сети.

В кадре запечатлено, как после выступления российского лидера Эрдоган поблагодарил его, а затем подошел и пожал ему руку.

«Спасибо», - практически без акцента сказал Эрдоган Путину.

Выступление главы РФ перед журналистами прошло по результатам двухчасовых переговоров с его турецким коллегой.

Напомним, на встрече с турецким лидером в Сочи Владимир Путин заявил, что российско-турецкие отношения практически полностью восстановлены.

Отношения Москвы и Анкары осложнились после того, как в 2015 году российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в контртеррористической операции в Сирии, был сбит турецким истребителем.