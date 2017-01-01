Жители США закладывают дома ради биткоинов

Американцы в погоне за биткоинами закладывают собственные дома, о чем в интервью CNBC заявил представитель Ассоциации североамериканских администраторов ценных бумаг.

По его словам, не меняет ситуацию даже волатильность курса популярнейшей в мире криптовалюты.

Учитывая, что курс биткоина с отметки в тысячу долларов в начале 2017 года взлетел до 17 тысяч долларов к концу года, многие поддались азарту и массово скупают криптовалюту.

По мнению Джозефа Борга, биткоин находится в настоящее время в стадии мании, учитывая ажиотаж вокруг него. В то же время он отмечает, что в области криптовалют четкого регулирования пока нет, несмотря на старания власти идти в ногу с инновациями.