Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

На фоне обострившихся отношений между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) из-за решения президента США о переносе американского посольства в Иерусалим армия Израиля нанесла авиаудар на севере сектора Газа, в результате которого погибли два человека.

По предварительной информации, удар был нанесен израильскими ВВС. Как уточняет агентство Maan, беспилотный самолет выпустил ракету по мотоциклу в деревне Умм ан-Насер. Тела убитых были доставлены в морг больницы в Джебалии. Предположительно, убитые - двое членов организации «Бригады Аль-Кудс» («Исламский джихад») Хусейн Гази Насралла и Мустафа Султан.

Пресс-служба израильской армии, в свою очередь, направила в СМИ официальный пресс-релиз о том, что ЦАХАЛ непричастен к этому инциденту. При этом Израиль не стал давать каких-либо дополнительных разъяснений.

В ночь с 11-го на 12 декабря армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа. ВВС и танки атаковали позиции «Хамаса», признанного в Израиле террористической организацией, в северной части сектора.

Вскоре после этого в Иудее и Самарии израильскими военными, бойцами пограничной службы и сотрудниками полиции были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности.

Уже днем израильские СМИ сообщили о попытке нападения с применением холодного оружия в районе деревни Салфит в Самарии. В результате инцидента никто не пострадал, а террорист был задержан. Преступник - араб, вооруженный ножом, - попытался напасть на военнослужащих, находящихся в укреплении «Антенна». Солдаты выстрелили в нападавшего и нейтрализовали его.

Ранее стало известно, что израильские военные сбили ракету, которая была выпущена со стороны сектора Газа. Из-за ракеты была объявлена воздушная тревога в городе Ашкелон на юго-западе Израиля, а также в округе Лахиш на границе с сектором Газа. Никто не пострадал, никаких разрушений не зафиксировано.

В минувшее воскресенье, 10 декабря, вооруженные силы Израиля сообщали, что ракета, которая была запущена из сектора Газа, попала в здание детского сада в городе Сдерот и повредила его. При этом также никто не пострадал.

Отношения между ПНА и Израилем обострились после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать израильской столицей город Иерусалим. В ответ на решение США в Израиле и в других странах начались массовые антиамериканские протесты мусульман.

В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что решение США признать Иерусалим столицей Израиля не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а дестабилизирует «и без того сложную обстановку в регионе».