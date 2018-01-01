Трамп одобрил оборонный бюджет США на 2018 год: многое против России

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал оборонный бюджет США на 2018 финансовый год объемом почти в $700 млрд, из которых $4,6 млрд будут выделены европейским союзникам по НАТО в рамках противодействия «российской угрозе».

Бюджет предусматривает выделение этих средств для Европейской инициативы сдерживания - программы помощи США союзникам в Европе по противостоянию «российской угрозе».

В бюджете на 2018 год впервые «противодействие российской угрозе» выделено отдельной статьей.

Кроме того документ содержит пункты «об оценке потенциальных угроз со стороны России, в том числе злонамеренного влияния - дезинформации, пропаганды, кибератак, вмешательства в выборы, гибридной войны, которые несут угрозу не только интересам безопасности США, но и их союзников и партнеров в Европе».

Кроме того, бюджетом предусмотрено выделение $58 млн. на разработку новой ракеты средней дальности «в ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)».

Одобренный проект предусматривает также выделение $350 млн на содействие безопасности на Украине.