Саакашвили объяснил, как оплачивает пентхаус в Киеве

Политик утверждает, что стоимость аренды «точно не шесть тысяч долларов».

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили вернулся в роскошный двухуровневый пентхаус на улице Костельной в Киеве. В интервью ТСН он объяснил, как оплачивает элитное жилье, аренда которого, по данным СМИ, стоит 6 тысяч долларов в месяц.

Издание отмечает, что соседи политика утверждают, что Саакашвили уже несколько лет арендует пентхаус площадью 252 квадратных метра с автономной системой отопления и кондиционированием.

«Абсолютная ложь, что они говорят, что 6 тысяч долларов ежемесячно. Я плачу только за коммуналку и минимальные какие-то вещи. И там есть технический обмен между моими друзьями, которые меня поддерживают, и самим владельцем», – утверждает Саакашвили.

Он уверяет, что платит часть, но это «точно не шесть тысяч».

«Сколько – это мое дело. У меня нет больше домов и хоромов и дворцов. И я мечтаю о том, чтобы иметь собственный маленький дом в Киеве. Но пока его нет», – посетовал политик.

12 декабря стало известно, что Саакашвили вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Надзорное ведомство опубликовало повестку.