США вернутся к вопросу Крыма

«Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент России Владимир Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить», – заявил он.

Напомним, ранее Тиллерсон заявил, что Вашингтон оставит в силе связанные с Крымом санкции в отношении России до тех пор, пока РФ не передаст контроль над полуостровом Украине.