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США вернутся к вопросу Крыма

Korrespondent.net 1
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон | Фото: Reuters/ScanPix

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон намерен «вернуться к вопросу Крыма», передает РИА Новости.

«Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент России Владимир Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить», – заявил он.

Напомним, ранее Тиллерсон заявил, что Вашингтон оставит в силе связанные с Крымом санкции в отношении России до тех пор, пока РФ не передаст контроль над полуостровом Украине.

США Владимир Путин Крым
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