В Японии на школьную площадку упала часть военного вертолета США: один ребенок пострадал

Ученик начальной школы в японском городе Гинован (префектура Окинава) получил травму руки в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53. Об этом сообщает телеканал NHK.

Американское командование уведомило власти префектуры и местное представительство Минобороны Японии о том, что во время полета вертолета выпал иллюминатор в крепежной раме размером метр на метр.

Фрагмент вертолета упал на спортивную площадку школы, расположенной рядом с территорией американской военной базы Футэмма. В момент инцидента на площадке находились около 30 детей и преподавателей, сообщает ТАСС. Один из детей получил легкую травму левой руки - в мальчика из-за падения иллюминатора отлетел камень.

«Подобные инциденты причиняют серьезное беспокойство жителям префектуры Окинава. Такие случаи недопустимы»,

- заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. По его словам, японские власти находятся в тесном контакте в военными США и выясняют обстоятельства случившегося.

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Минобороны Японии потребовало от военного командования США запретить полеты военно-транспортных вертолетов CH-53 до выяснения обстоятельств инцидента с падением фрагмента фюзеляжа. Об этом заявил журналистам в среду глава ведомства Ицунори Онодэра. «Мы требуем ввести запрет на полеты [вертолетов] до того времени, пока не будет подтверждена безопасность их эксплуатации», - сказал он.

Аналогичное требование изложил замглавы японского Минобороны Томохиро Ямамото, который сразу после происшествия встретился с командующим Вооруженными силами США в Японии генералом Джерри Мартинесом.

На прошлой неделе в этом же районе на крышу детского сада упал предмет цилиндрической формы. В результате инцидента никто не пострадал. В Минобороны Японии заявили, что это была часть вертолета CH-53, однако американская сторона не подтвердила информацию.

В октябре вертолет такой же модели совершил экстренную посадку после возгорания в двигателе, которое произошло во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась в 300 метрах от жилых домов и затем практически полностью сгорела.