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МИД: Россия предлагала США обменяться письмами о невмешательстве в дела друг друга

Gazeta.ru
Мария Захарова | Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия предлагала США провести обмен письмами с обязательствами не вмешиваться во внутренние дела. Об этом сообщает МИД России в твиттере.

«Мы еще в июле предложили американцам провести обмен письмами с обязательствами не вмешиваться во внутренние дела.Причем не изобретали ничего нового – такой принцип уже был зафиксирован при восстановлении дипломатических отношений между нашими странами 16 ноября 1933 г.», — сказала Захарова.

Захарова добавила, что отказ Вашингтона рассматривать такое предложение лишний раз показывает всю «фейковость» кампании по обвинению России во вмешательстве в прошлогодние выборы в США.

США Россия
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