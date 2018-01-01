Навальный опубликовал предвыборную программу

Оппозиционер Алексей Навальный, который год назад объявил о планах участвовать в президентских выборах 2018 года, опубликовал свою предвыборную программу.

В ролике, выпущенном по случаю публикации программы, Навальный рассказал об основных ее пунктах — в частности, установлении минимальной зарплаты в 25 тысяч рублей, снижении ипотечной ставки с 11 до двух процентов и увеличении расходов на здравоохранение и образование в два раза.

Эти реформы Навальный намерен финансировать, по собственным словам, за счет борьбы с коррупцией, сокращения расходов на чиновников и субсидий госкорпорациям. Доходную часть бюджета он хочет увеличить за счет повышения налогов в газовой отрасли и дивидендов от госкомпаний.

«Расходы на оборону мы не сокращаем, но меняем структуру так, чтобы больше шло на зарплаты. И это даст нам возможность создать контрактную армию», — заявил Навальный.

Ранее кампания Навального публиковала лишь «базовые пункты» его программы. «Медуза» писала о главных вопросах, которые возникали к ним; вот что отвечал на это Навальный.