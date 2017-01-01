ООН рассмотрит новую резолюцию Украины по Крыму

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) уже на следующей неделе рассмотрит новую резолюцию Украины относительно ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму.

Об этом в среду, 13 декабря, сообщает пресс-центр украинской миссии в ООН.

«Важно: голосование в Генеральной ассамблее ООН относительно украинского проекта резолюции «Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь, Украина» состоится 19 декабря», – говорится в сообщении, обнародованном в Twitter.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил обновленную резолюцию по правам человека в Крыму, инициированную Украиной, в которой призвал Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму.

Резолюция, в частности, призывает РФ незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).