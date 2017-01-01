СМИ: Кремль потратил менее 1 € на рекламу в Facebook с целью повлиять на референдум о Brexit

Социальная сеть Facebook в ответ на запрос британской избирательной комиссии о возможном вмешательстве России в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза летом 2016 года сообщила, что РФ потратила на рекламную кампанию, направленную на поддержку Brexit, всего 97 центов.

Как пишет The Telegraph, одно из агентств, занимающееся исследованием интернета и связанное с Кремлем, оплатило размещение трех рекламных записей, которые демонстрировались в соцсети всего 200 раз на протяжении двух месяцев.

При этом в Facebook пояснили, что

реклама не была нацелена непосредственно на то, чтобы повлиять на исход референдума, а касалась лишь иммиграционной политики Великобритании.

Именно на эти цели агентством и было потрачено 97 центов для показа рекламы британской аудитории в соцсети.

В октябре стало известно, что британский парламент запросил у Facebook данные о возможном вмешательстве России в Brexit, а также о досрочных парламентских выборах в 2017 году. Запрос основателю соцсети Марку Цукербергу направил глава парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Демиан Коллинз.

Еще тогда представитель Facebook в Великобритании Саймон Милнер заявил, что компания намерена поддерживать расследование властей США и Британии по вопросу фейковых новостей.

Британские парламентарии начали расследование по поводу распространения фальшивых новостей в начале года. После того как досрочные парламентские выборы назначили на июнь 2017 года, процесс был временно приостановлен. Затем изучение влияния фейковых новостей на общественное сознание возобновилось.

Вероятное вмешательство России в Brexit не исключалось и в докладе комитета по вопросам госуправления и конституционным вопросам парламента Британии, о котором сообщалось в апреле.

Депутат-лейборист Бен Брэдшоу в декабре 2016 года, выступая в парламенте, предположил, что Россия вмешивалась в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Впрочем, он признавал, что доказательств этого нет. В октябре 2017-го депутат призвал британское правительство расследовать подозрения о вмешательстве РФ в Brexit. Он также потребовал предоставить гарантии того, что «все ресурсы, потраченные на кампанию референдума, поступили из приемлемых источников».

В Кремле дали понять, что информация о финансовой поддержке Brexit со стороны России абсурдна.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам «то, чего не было».

В середине ноября премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что британские власти серьезно относятся к вопросу «российского вмешательства в избирательный процесс или в демократические процессы в какой-либо стране». Она обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью «фейковых новостей» и атак хакеров.

В сентябре в Facebook заявили, что связанные с Россией аккаунты в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед президентскими выборами в США 2016 года. Отмечалось, что на эти цели было потрачено около 100 тысяч долларов. В Facebook заявляли, что размещенную Россией политическую рекламу увидели в США 10 млн человек.

Тогда же руководство Facebook передало сведения о продаже рекламы спецпрокурору США Роберту Мюллеру, возглавляющему расследование возможных связей между Москвой и членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа.