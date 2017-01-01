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Израиль сбил две палестинские ракеты

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В среду, 13 декабря, вооруженные силы Израв среду перехватили две ракеты, выпущенные по территории страны из Сектора Газа. Об этом сообщает Минобороны Израиля на своей странице в Twitter.

«ВВС Израиля успешно перехватили две ракеты, выпущенные из Сектора Газа в направлении Израиля», – говорится в сообщении.

Позже еще одна ракета упала на пустынной местности в районе Ашкелона. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Местные СМИ отмечают, что ранее прозвучали сирены тревоги в районе города Сдерота, где живут около 25 тысяч человек. О пострадавших информации нет.

Как сообщал Корреспондент.net, 8 декабря израильские военные сбили ракету, выпущенную из Сектора Газа по югу страны. Тогда была задействована система ПРО Железный купол.

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