Трамп пообещал США «новое экономическое чудо»

США стоят на пороге «нового экономического чуда». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

По его словам, если Конгресс США до Рождества отправит ему на рассмотрение законопроект по налоговой реформе, то американцы уже в феврале увидят снижение налогов и рост доходов.

«Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заверил Трамп.

Также американский президент сообщил, что рост экономики США сейчас составляет 3%.

«Если не было бы ураганов, то можно было бы достичь четырех процентов», – отметил Трамп.

По его словам, с момента его вступления в должность президента США, было создано 2,2 миллиона рабочих мест, а безработица находится на самом низком за последние 17 лет уровне.

Напомним, 2 декабря Сенат США одобрил проект закона о налоговой реформе. Одно из положений законопроекта предусматривает снижение налога на прибыль для корпораций США с 35 до 20%.