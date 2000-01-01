Экономика Венесуэлы вошла в стадию гиперинфляции

Президент федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил в среду, 13 декабря, что страна вошла в стадию гиперинфляции.

«Это драматично, так как всех нас одинаково лишает капиталов, а президент каждый год увеличивает объем ликвидности на 900%, что является главным топливом для инфляции», – сказал он.

По словам Ласаррабаля, в этой ситуации власти наносят дополнительный удар по бизнесу, заставляя снижать цены на 50%, что фактически означает крах множества предпринимателей.

Также это бьет по сельскому хозяйству. «Сейчас мы сажаем только 60% того, что производили ранее», – заметил бизнесмен.

Уровень производства в сырьевом секторе упал на 60-70%.

Несколько дней назад комиссия по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи сообщила, что по итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в стране превысил 1300%, а всего за год составит 2000-2100%.

Если 7 декабря курс доллара на «черном» рынке Венесуэлы составлял примерно 95,5 тысячи боливаров, то 13 декабря его значение превысило уже 102 тысяч боливаров.