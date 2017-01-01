Общая стоимость криптовалют превысила 500 млрд долларов

В начале 2017 года все мировые криптовалюты стоили около 18 миллиардов долларов. К концу года - уже 506 миллиардов, сообщает DW.com.

Общая капитализация всех мировых криптовалют достигла половины триллиона (или 500 миллиардов) долларов США. По данным сайта Coinmarketcap.com, это произошло в ночь на среду, 13 декабря. При этом учитывалась стоимость более 1300 криптовалют, обладающих совокупной ценностью в 506 миллиардов долларов.

Около 56 процентов капитализации всех криптовалют относится на счет самой популярной - биткойна. Совокупная стоимость всех биткойнов составляет сегодня 285 миллиардов долларов. На втором месте находится Ethereum с 63 миллиардами долларов - 12 процентов общей капитализации криптовалют. В начале 2017 года все криптовалюты мира стоили в общем около 18 миллиардов долларов.

Первые криптомиллиардеры

Между тем братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, обвинявшие основателя Facebook Марка Цукерберга в краже у них идеи создания социальной сети в интернете и через суд добившиеся от него выплаты 65 млн долларов компенсации, стали первыми в мире миллиардерами, сделавшими состояние на росте курса биткойнов.

В 2013 году Уинклвоссы инвестировали в криптовалюту порядка 11 млн долларов. По состоянию на начало апреля 2013 года курс виртуальной валюты на MtGox и других крупных биржах достигал отметки в 100 долларов. В декабре 2017 года биткойн стоит более 16 тысяч долларов. Таким образом, рост составил около 16000 процентов.