В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет

На борту самолета находились 22 пассажира и три члена экипажа. В результате инцидента никто не погиб, однако несколько человек получили травмы.

ЧП произошло вскоре после взлета воздушного судна. Судя по первым фотографиям с места ЧП, самолет упал на деревья, у него повреждены крылья и боковые стороны пассажирской капсулы. О причинах произошедшего пока не сообщается.

Multiple injuries reported, but no deaths, following a plane crash near Fond du Lac's airport. At last word, the rescue effort was still underway.