В Молдове официальным языком может стать румынский

В среду (13 декабря) правительство Молдовы одобрило проект закона, наделяющего румынский язык статусом официального. Президент страны Додон выступает против этой инициативы, так как считает, что действия правительства являются нарушением конституции Молдавии.

Согласно новому проекту закона, в конституции страны государственный язык будет называться не «молдавским», а «румынским».

Документ предусматривает, в частности, замену закрепленной в 13-й статье Основного закона формулировки «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики» словосочетанием «румынский язык», сообщает Deutsche well.

Президент страны Игорь Додон выступил категорически против этой инициативы, так как считает, что «правящий режим» делает все возможное для «раскола молдавского общества».

Соответствующий закон может быть принят не ранее, чем через шесть месяцев после внесения предложения в парламент. Чтобы законопроект был принят, за него должны проголосовать не менее двух третей депутатов - 67 из 101.

Официальным языком в Молдавии может стать румынский