В Китае готовятся к худшему сценарию: на границе с КНДР будут строить лагеря для беженцев

В Китае начали готовиться к худшему сценарию, что касается вопроса по Северной Корее - на границе между двумя государствами планируется создать несколько лагерей, которые будут готовы принять беженцев из КНДР в случае военного конфликта или же падения режима Ким Чен Ына, сообщает «The New York Times».

О планах по созданию лагерей для беженцев из Северной Кореи стало известно из внутренних документов государственного телекоммуникационного гиганта Китая «China Mobile». Этот документ появился на прошлой неделе на китайском веб-сайте микроблогов Weibo.

В документе говорится, что лагеря для беженцев будут возводить в провинции Цзилинь, на северо-востоке Китая. Цзилинь граничит с Северной Кореей.

«The New York Times» указывает, что формирование лагерей проходит «тихо», но настораживает недвусмысленное мнение китайского правительства о том, что ситуация нестабильности в Северной Корее очень реальна, а массовый поток беженцев на китайско-северокорейской границей считается весьма вероятным сценарием будущего.

На протяжении десятилетий политика Китая в отношении Северной Кореи была сосредоточена на поддержании стабильности в КНДР, учитывая международную напряженность в отношении ядерных амбиций Северной Кореи.