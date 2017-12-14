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Прямая трансляция: Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию

Русский TVNET
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Фото: ALEKSEY NIKOLSKYI / Sputnik

Президент России Владимир Путин в четверг (14 декабря), в последний раз за свой третий срок пребывания на посту главы государства собрал журналистов на традиционную большую пресс-конференцию. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось 1640 журналистов, конференция началась в полдень по Москве в Центре международной торговли. Главные темы этого года: война в Сирии, экономика, дело экс-министра Алексея Улюкаева, арест режиссера Кирилла Серебренникова и, конечно же, президентская кампания, сообщает корреспондент BBC.

Журналисты пришли с плакатами и табличками ...

Владимир Путин
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