Саакашвили хочет стать мэром Одессы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует стать мэром Одессы после того, как поработает на премьерском посту. Об этом он сказал на одном из телеканалов, передает ZN.ua.

«Я хочу уехать и стать мэром Одессы. Я не шучу, реально. Я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять, только изменив все правила игры», - сказал Саакашвили.

При этом он добавил, что готов возглавить Одессу после того, как станет хорошим премьер-министром и завершит деятельность на этой должности.

Саакашвили также подчеркнул, что не думает о должности президента.

«Я не могу быть президентом по определению. И я не могу длительно быть в украинской политике по определению, потому что я не хочу снова влезать в эту рутину», - добавил он.