«ИГ» пригрозило США терактами в ответ на решение Трампа о Иерусалиме

В ответ на решение администрации президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, террористическая группировка ИГ предупредила правительство США о подготовке терактов на территории страны. Соответствующие угрозы размещены в аккаунтах боевиков в мессенджере Telegram.

«Мы будет проводить больше операций на вашей земле, до последнего часа, и мы сожжем вас огнем войны, которую вы начали в Ираке, Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане. Ждите», - пишет портал Newsru.com, ссылаясь на Reuters.

Больше никаких подробностей планирующихся атак боевики не сообщили. Однако они сопроводили свои угрозы изображениями улиц Нью-Йорка, а также изображениями неких устройств, напоминающих бомбы и детонатор.

Ранее Русский TVNET уже сообщал, что в середине минувшей недели, президент США Дональд Трамп признании Иерусалим столицей Израиля, после чего в регионе произошли беспорядки, участились запуски ракет, а «Хамас» объявил «день гнева», призвав арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания.