В Берлине проходит спецоперация по поиску боевиков ИГИЛ

В Берлине сегодня, 14 декабря, с утра проходит масштабная антитеррористическая операция по выявлению лиц, связанных с ИГИЛ. Об этом сообщает прокуратура столицы ФРГ, передает Укринформ.

«Расследование против сторонников ИГИЛ продолжается», - информирует ведомство.

Как стало известно, в ходе совместной операции полиции и спецназа задержаны несколько человек, которых подозревают в том, что они связаны с ИГИЛ и воевали в Сирии.

Проведены обыски в квартирах в районе Нойкельн, а также на Будапештер-штрассе.

По мнению следователей, некоторые из задержанных были связаны с берлинским террористом Анисом Амри, который 19 декабря 2016 года совершил наезд на Рождественский рынок в центре города, убив 12 человек и ранив около полусотни.

Нынешняя операция является продолжением оперативных мероприятий, начатых в конце октября. Тогда было изъято большое количество оружия и боеприпасов (20 тыс. единиц), о чем стало известно лишь сейчас.

Напомним, на западе Берлина рядом с местом проведения рождественской ярмарки в районе Шарлоттенбург обнаружены патроны.