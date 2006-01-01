Нас ждет очередной «пузырь» – крупнейший в истории человечества

Согласно анализу инвестиционной компании Convoy Investments, опубликованному на этой неделе, рост цены на биткойн оказался еще более сумасшедшим, чем тюльпаномания, разразившаяся в Голландии в 1637 году.

По данным аналитиков Convoy Ховарда Ванга и Роберта Ву, цена биткойна в этом году выросла в 17 с лишним раз, а за последние три года увеличилась в 64 раза, что больше, нежели рост, продемонстрированный ценами на голландские тюльпаны в течение такого же периода.

Говоря об основных факторах, способствующих возникновению подобных пузырей, Ванг прокомментировал: «Когда мы говорим о резком подорожании имущества, зачастую речь идет о столкновении двух типов инвесторов». «Ценностные инвесторы» спрашивают, не становится ли эта инвестиция слишком дорогой. Инвесторы другого типа, так называемые «инвесторы момента», беспокоятся о том, чтобы не отстать от поезда.

«Думаю, что баланс между этими двумя подходами и на всем рынке в целом определяет в конечном итоге склонность к созданию пузырей», - цитирует Ванга инвестиционный портал ZeroHedge.

Тюльпаномания нанесла огромный урон, но многие поклонники биткойна верят, что гонка криптовалюты никогда не закончится и она не рухнет

- по крайней мере, не в ближайшее время.

«Цена биткойна к концу 2018 года может свободно достичь 40 000 долларов», - сказал телеканалу CNBC известный инвестор Майкл Новограц.

Тюльпаномания произошла в золотом для Голландии XVII веке, когда цена луковиц тюльпанов, только начавших распространяться в Европе, достигла рекордного уровня. На пике, в феврале 1637 года,

цена на луковицы некоторых сортов была в десять с лишним раз выше годовой зарплаты мастера, после чего цены внезапно резко обвалились.

Тюльпаномания считается первым в истории человечества экономическим пузырем.

Крупнейшие «пузыри» в истории:

1. Биткойн (2014 – по сегодняшний день)

2. Тюльпаномания (1635-1637)

3. Пузырь Миссисипи (1718-1720). Европейская компания Mississippi Company получила в Луизиане монопольное право на торговлю минералами и их приобретение. Ее акции были выпущены на сумму, которую фирма не могла покрыть финансами.

4. Пузырь Южного моря (1719-1720). Правительство и фирмы Великобритании создали предприятие по типу правительственно-частного партнерства South Sea Company. Цена акций быстро росла за счет государственного долга, а в 1720 году упала до уровня, существовавшего на момент учреждения.

5. Технологический пузырь (1994-2002)

6. Пузырь недвижимости и финансовый кризис (2006-2009)

7. Японские акции (1982-1992)

8. Великая Депрессия и предшествовавший ей пузырь акций (1923-1932)

9. Нынешний рост рынка акций США?