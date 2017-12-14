Во Франции поезд врезался в школьный автобус, есть жертвы

На юге Франции (департамент Восточные Пиренеи) скоростная электричка протаранила школьный автобус. Об этом сообщает Nice-matin.
Авария произошла на железнодорожном переезде. В настоящее время подтверждена гибель четверых детей. Как уточняет France bleu, еще семь школьников получили тяжелые ранения, 12 детей — легкие травмы.
Они госпитализированы в ближайшие больницы.
Всем жертвам и пострадавшим от 13 до 17 лет.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.
https://t.co/n0gWQvhNWR French school bus collides with train in Perpignan https://t.co/0BGPMdId05 #news pic.twitter.com/NP4xUsCYPf— Follow @JodyField (@JodyField) December 14, 2017
По словам очевидцев, автобус оказался на переезде в момент, когда шлагбаумы уже были опущены.
От сильнейшего удара перевозившую школьников машину разорвало на две части.
Свои соболезнования в связи с произошедшим выразил президент страны Эмманюэль Макрон. «Все мои мысли о жертвах этой страшной аварии и их семьях. Мобилизация государства максимальная, чтобы помочь им», - говорится в сообщении на его официальной странице в Twitter.