Во Франции поезд врезался в школьный автобус, есть жертвы

На юге Франции (департамент Восточные Пиренеи) скоростная электричка протаранила школьный автобус. Об этом сообщает Nice-matin.

Авария произошла на железнодорожном переезде. В настоящее время подтверждена гибель четверых детей. Как уточняет France bleu, еще семь школьников получили тяжелые ранения, 12 детей — легкие травмы.

Они госпитализированы в ближайшие больницы.

Всем жертвам и пострадавшим от 13 до 17 лет.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.

По словам очевидцев, автобус оказался на переезде в момент, когда шлагбаумы уже были опущены.

От сильнейшего удара перевозившую школьников машину разорвало на две части.

Свои соболезнования в связи с произошедшим выразил президент страны Эмманюэль Макрон. «Все мои мысли о жертвах этой страшной аварии и их семьях. Мобилизация государства максимальная, чтобы помочь им», - говорится в сообщении на его официальной странице в Twitter.





