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Меркель: Нет оснований отменять санкции против РФ

Korrespondent.net
Фото: BERND WUSTNECK / DPA

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не нашел достаточных оснований для отмены антироссийских санкций. Об этом она сообщила 14 декабря по итогам первого дня работы саммита ЕС, пишет Интерфакс.

«Не был достигнут достаточный прогресс, чтобы отменить санкции, было единое мнение, что надо делать все возможное, чтобы продвинуть вперед Минский процесс», − заявила канцлер.

При этом она признала, что «удалось избежать дальнейшей эскалации» в ситуации на востоке Украины.

Напомним, ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции в отношении РФ.

ЕС Ангела Меркель Дональд Туск Россия
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