Нападения с ножом в Нидерландах: погибли два человека

В городе Маастрихт на юго-востоке Нидерландов в результате серии нападений с ножом погибли два человека и ещё несколько получили ранения, пишет Algemeen Dagblad.

По данным издания, раненые были обнаружены в нескольких сотнях метров от тел двух погибших. Местные жители утверждают, что жертвы сирийского происхождения.

«В Маастрихте произошли два инцидента с применением ножей, два человека погибли и два получили ранения. Полиция проводит расследование на месте происшествий», − сообщила полиция провинции Лимбург в Twitter.

Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в преступлениях.

«В результате двух инцидентов в Маастрихте два человека погибли и трое получили ранения. Подозреваемый задержан», − информировали полицейские.

Отмечается, что нет оснований связывать происшествия с терроризмом.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина с ножом напал на мэра города Альтена Андреаса Хольштейна и ранил его в шею.