Порошенко поблагодарил ЕС за продление антироссийских санкций

«Спасибо канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, как партнерам по «нормандскому формату», а также всем нашим друзьям в ЕС за поддержку Украины», — написал Порошенко в своем фейсбуке.

Он отметил, что это «достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не нашел достаточных оснований для отмены санкций против России.