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Порошенко поблагодарил ЕС за продление антироссийских санкций

Gazeta.ru
Петр Порошенко | Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил лидеров стран-членов Европейского союза за решение продлить действие экономических санкций в отношении России.

«Спасибо канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, как партнерам по «нормандскому формату», а также всем нашим друзьям в ЕС за поддержку Украины», — написал Порошенко в своем фейсбуке.

Он отметил, что это «достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не нашел достаточных оснований для отмены санкций против России.

ЕС Ангела Меркель Петр Порошенко
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