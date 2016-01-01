В России объявили о начале кампании по выборам президента

Совет Федерации России объявил о назначении выборов президента страны на 18 марта 2018 года. За соответствующее решение проголосовали все 160 сенаторов, участвовавших в заседании 15 декабря.

Постановление Совета Федерации РФ будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря — ровно за три месяца до выборов.

Выборы в 2018 году должны были состояться 11 марта — во второе воскресенье. Но за год до этого Госдума предложила перенести голосование на неделю, чтобы оно совпало с годовщиной подписания договора о вхождении Крыма в состав России.