«В ближайшее время Россия может разбомбить войска США в Сирии»

«Это реалистичная оценка, а не паникерство» - такой вывод делает журналист The Washington Examiner Том Роган из сообщений о том, что два американских истребителя F-22 перехватили два российских Су-25, которые оказались в небе к востоку от Евфрата.

Хотя сам по себе инцидент не так серьезен, как может показаться, очевидно, что напряженность в отношениях США и России в Сирии нарастает, пишет Роган. При этом, по его словам, есть три повода для беспокойства.

Russia will probably bomb US forces in Syria, on purpose

Первый из них связан с физическим риском. «Россия неоднократно угрожала атаковать американских военнослужащих» в Сирии, а российские самолеты «все чаще вторгались в подконтрольные США зоны деэскалации к востоку от реки Евфрат». Они не реагируют на предупреждения по радиосвязи, и это наводит на мысль, что им дали указание «оспаривать воздушное пространство, контролируемое США», отмечает Роган.

Вторая причина для беспокойства, по словам журналиста, заключается в «стратегическом расчете» Путина, который желает, чтобы США покинули Сирию.

«Действия Путина на Ближнем Востоке направлены на то, чтобы вытеснить США как «делателя королей» в регионе

и получить доступ к прибыльным феодально-меркантилистским отношениям с такими странами, как Саудовская Аравия и Египет», - добавляет Роган. Риск здесь заключается в том, по его словам, что «Путин может решить, что убийство в Сирии американских военнослужащих будет способствовать его восприятию в регионе как международного лидера, с которым можно вести дела и перед которым можно преклонить колена».

Стратегический расчет Путина касается и Дональда Трампа. «Если Путин считает, что может предпринять агрессивные действия против интересов США без серьезного противодействия со стороны Трампа, он это сделает. И, к сожалению, президент Трамп по-прежнему слишком охотно готов закрыть глаза на планы полковника КГБ», - поясняет Роган.

По словам автора статьи, Трампу следует направить «российскому визави недвусмысленное предупреждение» и сообщить, что он «уполномочил американский летный состав вести как цель и при необходимости открывать огонь по любым российским самолетам, которые угрожают силам США в Сирии».

«Независимо от продолжающихся дискуссий о политике США в отношении Асада, Путина нужно держать на жестком, сдерживающем поводке. От этого зависят жизни американцев», - заключает Роган.