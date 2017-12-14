Эстонцы недоумевают: латыши покупают их знаменитую фирму

Фирма Remedia выросла из колхоза Куусалу, она была одним из первых предприятий, основанных на частном капитале, которое открылось в восстановившей независимость Эстонии. В 1991 году Remedia получила разрешение на производство алкогольных напитков. Поскольку тогда водочная монополия принадлежала находящемуся во владении государства Liviko, поначалу Remedia пришлось продавать лишь слабый алкоголь.

Lätlased ostavad Eesti napsufirma

На самом деле уже в 1990 году был создан яичный ликер Kiiu Torn, который до сих пор является одним из самых известных напитков фирмы. Но вскоре предприятие стало производить и крепкий алкоголь - например, Саареский джин и водку Monopol.